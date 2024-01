BOLOGNA (ITALPRESS) – “E’ un riconoscimento straordinario e fondamentale. Con la riforma dello sport entrata in vigore a settembre, è stato finalmente sancito per legge il cavallo come

atleta. Si tratta di un riconoscimento del nostro compagno di sport come atleta, non come animale da trasporto o agricolo o da compagnia, ma come un atleta a pari diritto insieme all’atleta umano. Questo a livello nazionale è un risultato straordinario, il nostro obiettivo è che adesso diventi un modello per la legislazione a livello internazionale, europeo”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Fise Simone Perillo a margine del convegno “Il cavallo atleta: tutele e prospettive” svoltosi presso l’Università di Bologna. “A livello pratico, con questo riconoscimento hai un inquadramento diverso che potrà avere ripercussioni in termini di legislazione di trasporto, di controlli veterinari, un diverso inquadramento fiscale, più vicino

all’essere umano che ad altre tipologie di normativa. E’ un risultato simbolico che avrà una competenza fondamentale per gli sport equestri”.

mf/gm/mrv