Stadio, presentato in comune nuovo progetto di recupero di “San Siro”

Una riqualificazione completa del Meazza con l’inserimento di un ‘quarto anello‘ per ristoranti, bar e sale eventi e un nuovo edificio perimetrale per l’accoglienza, il merchandising e i servizi come nei più moderi impianti: sono i principali elementi che caratterizzano lo studio per il progetto di recupero del Meazza in ‘Experience Stadium’, elaborato dallo studio Arco Associati e presentato questo pomeriggio in commissione consiliare a Palazzo Marino. I lavori potrebbero essere realizzati mantenendo in funzione lo stadio. I costi, come spiegato dall’architetto Giulio Fenyves secondo le prime stime si aggirerebbero attorno ai 300 mln di euro. Il quarto anello sarebbe di fatto inserito tra primo e secondo anello, con la demolizione parziale del primo. “Lo abbiamo chiamato quarto anello, non superiore al terzo, ma come elemento aggiuntivo da inserirsi tra primo e secondo”, ha spiegato l’architetto. Tra gli altri interventi la sostituzione dei seggiolini, con sedute “più larghe e comode”. I posti a seduta esterna passano da 87.500 a 70 mila a cui aggiungere 5 mila postazioni interne. Altri aspetti riguardano poi l’accessibilità dell’impianto. “Il nostro progetto si divide in due parti – ha spiegato l’architetto – la parte relativa allo stadio, per la quale abbiamo dato risposte sulla base delle criticità, e l’ipotesi di disegno urbanistico intorno allo stadio, basata sul rispetto dell’attuale normativa vigente, trait d’union per l’interessamento anche di altri operatori a riqualificazione area”