Scontro tra un’auto e un tram in piazzale Maciachini a Milano

Incidente fra un tram della linea 4 e un’auto in piazzale Maciachini a Milano. E’ successo poco dopo mezzogiorno al semaforo all’angolo con via Benigno Crespi. La dinamica è al vaglio della polizia locale, giunta sul posto per i rilievi stradali. Ad una prima ricostruzione, sembra che uno dei due mezzi sia passato col rosso. L’impatto è stato violento, ma per fortuna non ci sono feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. Un giovane di 22 anni ha rifiutato le cure mediche. Il conducente del tram è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Sacco. La circolazione dei tram della linea 4 è stata interrotta. L’incrocio è stato chiuso al traffico.