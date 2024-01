Cavo ghigliottina in strada a Milano, oggi l’interrogatorio per il giovane arrestato

Sarà interrogato oggi dal gip Domenico Santoro il giovane di 24 anni arrestato per strage e attentato alla sicurezza dei trasporti per aver teso un cavo d’acciaio ad altezza d’uomo in viale Toscana, a Milano. L’episodio è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì e sono intervenuti i carabinieri i quali sono riusciti a bloccare il 24enne, che ha ammesso la sua responsabilità. Con lui c’erano altri due amici che sono riusciti a fuggire. A dare l’allarme è stato un residente che, appena rientrato a casa, ha visto i tre tendere il cavo poi rimosso dai militari. Il ragazzo, con precedenti e che vive in zona, subito interrogato, inizialmente ha negato ma poi ha parlato di “una bravata” e di un “gioco” fatto per noia. Così è poi finito in cella su disposizione del pm Enrico Pavone per via del rilevante pericolo soprattutto per biciclette, moto e auto. La fune era stata presa da un vicino cantiere e i tre l’avevano tesa tra un albero e una pensilina dell’Atm. Al giudice spetterà decidere se convalidare l’arresto e ordinare o meno il carcere per il giovane.