Rapina e ferisce con un coltello due vittime, arrestato

La Polizia di Stato a Milano ha arrestato un egiziano di 17 anni accusato di rapina aggravata e lesioni aggravate commesse insieme a un egiziano 31enne, già sottoposto a fermo per rapina e tentato omicidio doloso. Sono accusati di rapine in cui entrambe le vittime sono state ferite con un coltello.

L’ndagine è stata avviata dai poliziotti del Commissariato Comasina a seguito della rapina consumata da due giovani mercoledì scorso, 8 maggio a mezzanotte nel piazzale della stazione FN Affori Nord, ai danni di un cittadino a cui erano state rubate con violenza due collane d’oro dal collo e che era stato ferito con un’arma da taglio all’addome. La vittima è stata trasportata all’ospedale Niguarda e dimessa con una prognosi di 5 giorni. Gli agenti di via Comasina, con l’acquisizione dei filmati di videosorveglianza, hanno ricostruito i fatti e individuato i due che, pochi minuti dopo, hanno preso un autobus della linea 729, direzione Cusano Milanino, dove hanno commesso una seconda rapina ferendo, con la stessa arma, un cittadino cinese. Ieri pomeriggio, in via Aldini angolo via Bossoli, i poliziotti della volante del Commissariato Comasina, con l’ausilio della volante del Commissariato Quarto Oggiaro, hanno riconosciuto il 17enne e sottoposto a fermo.