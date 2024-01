Frana nel Bresciano, masso fino all’ingresso di un albergo

Ancora una frana nella zona dell’alto Garda in provincia di Brescia dopo quella di alcune settimane fa con i detriti che erano finiti direttamente nelle acque del lago. Questa volta, nella tarda serata di ieri, tra Limone e Riva del Garda (Trento) , un grosso masso è rotolato fino all’ingresso dell’hotel Splendid Palace, e i detriti hanno invaso la strada 45bis che resta al momento chiusa. Non si vi sono stati feriti. Nella mattinata di oggi si terrà il sopralluogo del geologo sul posto per constatare l’entità dei danni e decidere quando il tratto potrà riaprire alla circolazione veicolare. Pesanti le ripercussioni per pendolari e studenti che frequentano le vicine scuole di Riva del Garda.