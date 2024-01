Auto finisce nel lago a Colico: morta una donna, gravissimi due uomini

Poco dopo le 16 martedì 2 gennaio un’auto è finita nel lago a Piona (Colico). E’ morta sul posto una donna che era all’interno della vettura, mentre due uomini sono ricoverati in codice rosso. Sul posto i Vigili del fuoco di Lecco, Bellano e Sondrio, con le squadre nautiche da Bellano e Dongo. Presenti anche i Carabinieri di Lecco, la Croce rossa di Colico e quella di Morbegno. Anche l’elisoccorso si è alzato in volo, da Sondrio e da Bergamo. E’ stato constato sul posto il decesso della donna, mentre le altre due persone coinvolte sono un uomo di 79 anni, rinvenuto in arresto cardio circolatorio, portato in corso in codice rosso all’ospedale di Gravedona, e un uomo di 60 anni, rinvenuto in arresto cardio circolatorio, traportato in corso in codice rosso all’ospedale di Varese. L’incidente è avvenuto nella strada dove si parcheggia per poi arrivare all’abbazia di Pione. L’autista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo, finendo giù da una scarpata e terminando la corsa nel lago. A intervenire per estrarre i corpi dall’abitacolo della macchina, secondo le prime ricostruzioni, è stato un vigile del fuoco appartenente al nucleo sommozzatori di Milano, fuori servizio, che si trovava nella zona. Testimone di quanto accaduto, si è tuffato immediatamente in acqua per soccorrere le persone a bordo riuscendo a estrarle dall’abitacolo. I sommozzatori sono al lavoro per evitare che la vettura finisca nelle profondità del lago disperdendo carburanti e liquidi inquinanti.