Antivigilia di Natale dedicata al volley femminile

Di Eleonora Rovelli

In campo le squadre lombarde di Uyba Volley Busto Arsizio, Allianz Vero Volley Milano, Trasportipesanti Casalmaggiore e Volley Bergamo 1991. Prosecco Doc Imoco Conegliano interrompe la striscia di vittorie della Uyba Volley Busto Arsizio; Lualdi e compagne escono sconfitte per 3-0. L’Allianz Vero Volley Milano, davanti al pubblico di casa, vince per 3-0 contro Megabox Ond. Savio Vallefoglia, chiudendo così il girone di andata al secondo posto in classifica generale. Antivigilia amara per Trasportipesanti Casalmaggiore e Volley Bergamo 1991, che perdono rispettivamente i match per 3-1 contro Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e per 3-0 contro Savino Del Bene Scandicci. Per quanto riguarda il volley maschile, i ragazzi di Allianz Milano e Mint Vero Volley Monzadisputeranno l’undicesima giornata di andata di SuperLega martedì 26 dicembre.