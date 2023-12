Sci alpinista muore sotto una valanga a Livigno

Un uomo di 41 anni ha perso la vita oggi, 24 dicembre, dopo esser stato travolto da una valanga mentre praticava sci alpinismo. La tragedia è avvenuta in località Vallaccia, nel territorio comunale di Livigno, verso le ore 12,40, a 2250 metri. Si tratta di una valle che dalla frazione di Trepalle sale in quota, lontana dai circuiti turistici abituali. Immediata la richiesta d’aiuto. Ad intervenire sono stati il soccorso alpino della guardia di finanza (Sagf) ed il soccorso alpino livignasco, affiancato dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Sono stati coinvolti due elicotteri, uno giunto da Bolzano ed uno da Bergamo. Stando alle prime ricostruzioni, il 35enne faceva parte di un gruppo più ampio. Ad un certo punto, per cause ancora da chiarire, si sarebbe allontanato dalla comitiva rimanendo travolto dalla slavina in prossimità di un canale impervio. Sono stati i militari del Sagf a ritrovarlo senza vita sotto la neve.