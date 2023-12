ROMA (ITALPRESS) – Numeri record per la Dop economy italiana. Il settore delle DOP e IGP, come rileva il XXI Rapporto Ismea-Qualivita, vola oltre la soglia dei 20 miliardi di valore alla produzione nel 2022, +6,4% su base annua. Il comparto assicura un contributo del 20% al fatturato complessivo dell’agroalimentare italiano. Sfiora i 9 miliardi, mentre quello vitivinicolo supera gli 11 miliardi. Risultati importanti, seppure in parte condizionati dall’inflazione, che testimoniano la grande solidità della Dop economy nazionale: un sistema organizzato, che conta 296 Consorzi di tutela autorizzati dal Ministero dell’agricoltura e oltre 195.000 imprese delle filiere cibo e vino.

