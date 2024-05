Schifani “Gelo con Lagalla? Ognuno ha il proprio stile istituzionale”

PALERMO (ITALPRESS) – “Per salutare una persona ci vogliono due secondi… La verità è che ognuno ha il proprio stile istituzionale”. Risponde così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, alla polemica sorta subito dopo l’avvio del 36esimo Congresso dell’Associazione Nazionale Magistrati, a Palermo. In quell’occasione, durante i saluti, il sindaco del capoluogo siciliano nell’elenco non aveva compreso le istituzioni regionali, con il governatore della Sicilia che era seduto in prima fila. Lagalla, contattato dall’Italpress, aveva commentato: “Non c’è nessun problema, nella maniera più assoluta e totale. Ho salutato tutte le autorità, non ho ricompreso nessuna autorità regionale, perchè essendo lungo l’elenco delle autorità nazionali, ho ricompreso le autorità regionali tra quelle civili”.

xd6/sat