Ex vice preside di Parabiago (MI) a processo, chiesti 8 anni

Oggi per l’ex vice preside il pubblico ministero di Busto Arsizio (Varese) Ciro Caramore ha chiesto una condanna a 8 anni e 9 mesi. Indagati anche alcuni impiegati amministrativi della stessa scuola e imprenditori di Magenta, Gallarate e Olgiate Olona e prestanome che in più occasioni avrebbero svolto lavori di manutenzione e fornito materiali all’istituto. Agli imputati si contesta il fatto di aver organizzato, con la compiacenza degli imprenditori interessati, un sistema tale che attraverso lo spacchettamento degli interventi da realizzare a scuola si potessero eludere le regolari procedure di gara, affidando incarichi senza superare mai i limiti di spesa per i quali si sarebbe invece dovuto ricorrere a gare di evidenza pubblica. Le indagini erano state svolte dalla Guardia di Finanza. La posizione di Cocciolo è quella più delicata: a lui si contestano anche casi di usura. Alla notizia dell’apertura delle indagini, l’architetto legnanese Cocciolo si era dimesso dall’incarico di vice preside del Maggiolini. La sentenza è attesa a gennaio