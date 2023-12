Fedez sull’Ospedale in Fiera mente sapendo di mentire. Commento

Di Fabio Massa

Ho ascoltato con molto stupore le parole di Giorgia Meloni contro Chiara Ferragni e con ancor più stupore le parole di Fedez per difendere sua moglie dall’attacco del presidente del Consiglio. Un duetto, se devo dire la verità, quello tra la premier e il rapper, non proprio edificante. Lato Giorgia Meloni perché il garantismo è garantismo, e fin quando non c’è la certezza che Chiara Ferragni davvero abbia fatto pratiche scorrette, è inutile additarla come truffatrice. Diverso sarebbe stato dire che Chiara Ferragni e Fedez fanno politica, che è perfettamente vero. Fanno politica nel modo con il quale lo fanno oggi gli influencer. Non per qualcuno, ma contro qualcun altro. E’ l’unico modo in cui pensano di essere “puri”, terzi, ma in effetti è solo una foglia di fico. E fin qui, la Meloni. Poi però ci sono le parole di Fedez. Non ho visto grandi analisi sui giornali, se non che le parole del cantante sono state riprese paro paro. Nessuno che le abbia quantomeno confutate. Che abbia detto: ehi, ma stai dicendo falsità. Visto che sull’Ospedale in Fiera ho scritto moltissimo, e sono come tantissimi altri lombardi uno dei donatori di quel centro di terapia intensiva realizzato a tempo record sotto Covid, di quello parlo. Fedez dice che lui ha fatto realizzare una terapia intensiva al San Raffaele con 4,5 milioni di euro. Sono stati bravi e hanno realizzato un reparto quando ce ne era bisogno. Bravi. Punto. Ma poi dice che lo Stato e Regione Lombardia hanno realizzato una cosa analoga spendendo 10 milioni. Il che non è vero. L’Ospedale in Fiera non era un reparto, ma un vero e proprio piccolo ospedale. Che poi è stato fondamentale per vaccinare mezza Lombardia. E i 10 milioni non li hanno pagati né lo Stato, o il Governo a capo del quale sedeva l’amico di Fedez, Giuseppe Conte (che intanto spendeva soldi pubblici per i banchi a rotelle e altre amenità del genere), né la Regione Lombardia. I 10 milioni di euro sono stati raccolti tra i lombardi. Da gente come me e molti altri, che hanno dato quel che hanno potuto. E l’Ospedale realizzato dalla Fondazione Fiera e non da un qualche apparato dello Stato. Il fatto che Fedez metta in correlazione due buone azioni, che sono e che restano tali e dovrebbero essere pure e immuni da polemiche, mentendo per screditarne una, mi basta per dire che no – questo duetto tra Giorgia e Federico – non è roba che mi piacerebbe rivedere.