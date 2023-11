Mamma arrestata per doppio infanticidio

Una donna di 27 anni di origine indiana di Pedrengo (Bg) è stata arrestata questa mattina dai carabinieri. E’ accusata di aver ucciso i figli, una bambina di quattro mesi e un maschio di due mesi, morti in due diverse circostanze, a due anni di distanza.

L’indagine sarebbe partita il 25 ottobre del 2022, data della scomparsa del secondogenito della donna avvenuta, solo due anni dopo la prima tragica morte in culla. Gli inquirenti hanno ritenuto sospette le due morti per soffocamento in circostanze simili. Quando era morta la bimba, era sembrato un incidente dovuto al rigurgito. La 27enne in entrambi i casi era da sola in casa ed era stata lei a chiamare i soccorsi. La Procura decise di disporre l’autopsia del bimbo e poi la riesumazione della sorellina. La donna, sposata, era arrivata in Italia da bambina, adottata da una famiglia bergamasca.