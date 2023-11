“Le ricette della mia vita”, Giusi Battaglia e la sua Sicilia

Dopo il successo dei primi due libri, Giusi Battaglia torna in libreria con nuove delizie della sua amata Sicilia ma non solo. Perché, oltre a proseguire il suo viaggio tra i sapori autentici dell’Isola – con numerose ricette tradizionali, dagli antipasti ai dolci –, l’autrice ha deciso di svelare quali sono i piatti della sua vita di tutti i giorni, quelli che prepara abitualmente per la sua famiglia e gli amici. “Le ricette della mia vita. Dalla cucina siciliana a quella di casa mia, tutte le ricette del cuore” (ed Cairo) è il titolo dell’ultimo libro di Giusi, protagonista del programma “Giusina in cucina” in onda su Food Network

Ascolta l’intervista