Fedez ricoverato al Fatebenefratelli, dimissioni non imminenti

Fedez rimane ricoverato nel reparto di chirurgia del Fatebenefratelli di Milano: al momento non si fanno previsioni sulle sue dimissioni, che non sarebbero imminenti. Specie dopo il nuovo sanguinamento che si è verificato domenica. Per il rapper, secondo quanto trapela da fonti sanitarie, è stato necessario tornare in sala operatoria per una gastroscopia urgente dopo che lo scorso giovedì era già stato sottoposto a trasfusioni di sangue in seguito alla scoperta di due ulcere. Da quanto si è appreso, sarebbe stato necessario sottoporre il cantante ad una nuova trasfusione. Rimane comunque il riserbo sulle sue condizioni. La comunicazione sulla salute di Fedez, infatti, è veicolata direttamente dalla sua famiglia e non sono previsti bollettini medici. Oggi il rapper ha nuovamente ricevuto le visite della moglie Chiara Ferragni e dei suoi genitori