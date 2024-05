SlaFood, oltre 60 Chef insieme per la SLA

SLAFOOD è l’associazione che unisce il talento degli chef italiani per sostenere la ricerca a favore della SLA e i progetti di presa in carico nutrizionale dei Centri Clinici NeMO. Il progetto è guidato da Davide Rafanelli, presidente della Onlus e imprenditore, che ha trascorso gli ultimi quindici anni occupandosi di food e di progetti di inclusione sociale.

Dopo la diagnosi di SLA, Davide ha scelto di mettere al servizio della malattia le proprie competenze per promuovere i progetti di cura mirati a conservare e custodire il valore dello stare a tavola e della qualità di vita. Al suo fianco, Roberto Carcangiu, Presidente APCI Chef – l’Associazione Professionale Cuochi Italiani, e Vicepresidente di SLAFOOD, che ha coinvolto oltre 60 professionisti tra chef stellati, cuochi, maestri pizzaioli, pasticceri.

Giovedì prossimo 9 maggio Slafood firmerà la cena di gala, a Palazzo Visconti a Milano, del congresso inaugurale Investopia Milan 2024, un evento business solo su invito. Interverranno gli Chef Cristian Benvenuto La Filanda, Chef Giuseppe Postorino L’Alchimia 1 stella Michelin, Chef Elio Sironi Ceresio 7, Chef Fabio Zanetello Alberghiera Medagliani con un menù dal gusto mediterraneo. Un evento charity a cui parteciperanno Ministri italiani, europei e degli Emirati Arabi insieme a nomi dell’imprenditoria. Il ricavato andrà al Centro Clinico NeMo dell’Ospedale Niguarda di Milano.

Il prossimo 12 maggio, alle 20 presso Palazzo Bovara in Corso Venezia 51, Milano, è in programma la charity dinner “SLAnci di gusto – sostenere la ricerca è la nostra migliore ricetta”. Con una donazione minima di 100 euro – sempre al Centro Clinico Nemo dell’Ospedale Niguarda di Milano – sarà possibile partecipare.

Al tavolo saranno presenti, insieme al Presidente di APCI Roberto Carcangiu, al Presidente Richemont Club Matteo Cunsolo e allo Chef Felix Lo Basso, anche gli Chef Roberto Di Pinto Sine Restaurant, Massimo Moroni Ristorante Don Lisander, Andrea Provenzani Il Liberty e il pastry chef Davide Comaschi Da Vittorio Ristorante.Per iscriversi, è necessario inviare un’email a questo indirizzo eventi@centrocliniconemo.it entro il 4 maggio.

Un altro evento previsto in primavera sarà l’asta bikers. I primi di giugno verrà messa all’asta una moto Harley Davidson molto cara al Presidente Davide Rafanelli e il ricavato verrà devoluto al Centro Ricerca NeMo di Milano. La giornata sarà accompagnata dagli chef dell’Associazione che prepareranno ricette tradizionali in chiave gourmet abbinati a vini selezionati.

Il 21 giugno si terrà lo SLA Global Day – Giornata mondiale della consapevolezza sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e SLAFOOD ha scelto di celebrare la ricorrenza con una cena in bianco, a Vedano al Lambro, in provincia di Monza e Brianza, dove Rafanelli vive con la sua famiglia. Parteciperanno 8 chef dell’Associazione a simboleggiare gli 8 Centri Clinici NeMo, che cucineranno per 200 persone.

“Ogni evento ha l’intento di sostenere la ricerca scientifica, di sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia rara che ad oggi NON ha una cura e per chi ne è affetto equivale a una vera e propria sentenza. E’ importante coinvolgere le persone e far comprendere loro che tutti insieme possiamo fare la differenza. Di SLA si deve parlare, noi malati non possiamo essere lasciati soli – afferma Davide Rafanelli. – Gli chef metteranno a disposizione spazi, luoghi, ricette e noi, con l’aiuto di tutti coloro che desiderano sostenerci, metteremo la nostra passione per supportare un progetto ambizioso che possa, un giorno, cambiare il destino di chi è affetto da questa patologia. Con la speranza che, in futuro, si possa dire: si può guarire dalla SLA”.