No Parking Day, strade libere dalle auto e dedicate ad eventi e incontri

‘No Parking Day’ : la giornata di oggi ha inaugurato idealmente la “Milano Green Week”, la settimana dedicata al verde e all’ambiente. L’evento, organizzato dall’Assessorato al Verde e Ambiente del Comune di Milano in collaborazione con i nove municipi, ha occupato altrettante strade della città che per l’occasione sono state liberate dalle auto e dedicate a eventi e incontri, momenti di svago, di gioco ed educativi. Presente anche Amsa che, in ciascuna delle vie aderenti, ha promosso pratiche ambientali sostenibili e la raccolta differenziata.

“Per un giorno nove strade-simbolo saranno restituite a cittadini e cittadine tornando a essere bene comune — dichiara Elena Grandi, assessora all’Ambiente e al Verde — . Occuperemo lo spazio delle auto, dimostrando quante cose si possono fare in una strada di quartiere quando è libera e fruibile. Abbiamo voluto fortemente questa giornata perché rappresenta in sintesi il senso della settimana: partecipazione e condivisione, all’insegna dell’ambiente e della sostenibilità. Inoltre per alcune di queste strade stiamo già lavorando perché diventino definitivamente pedonali”.

L’edizione 2023 della Milano Green Week, dal 26 settembre al 1° ottobre, avrà oltre 350 eventi e un solo minimo comune denominatore: il cambiamento climatico. Associazioni, comitati, enti che nei mesi scorsi hanno risposto all’avviso del Comune di Milano per comporre il grande palinsesto della ‘settimana verde’, daranno voce e forma alla biodiversità, all’ecologia, alla sostenibilità, al riciclo, ponendo l’accento sulle sfide cui i territori urbani e i loro abitanti sono chiamati.

Tutto il programma e i dettagli disponibili su https://milanogreenweek.eu/