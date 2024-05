A Milano il 29 giugno la 23esima edizione del Pride

Un mese di eventi in città e la tradizionale parata giunta quest’anno alla 23ma edizione. Si terrà il 29 giugno la sfilata del Pride di Milano, che si batte e supporta la comunità Lgbtqia+ e non solo. “Quest’anno siamo alla 23ma edizione; negli anni l’evento si è evoluto sempre di più e l’anno scorso ha coinvolto oltre trecentomila persone nel giorno della parata”, commenta Alice Redaelli, presidente di Cig Arcigay Milano, associazione che organizza il Milano Pride in collaborazione con le altre associazioni del Coordinamento Arcobaleno, il coordinamento delle associazioni Lgbtqia+ di Milano e Città Metropolitana. La parata del Pride party partirà da via Vittor Pisani, di fronte alla Stazione Centrale, per arrivare fino all’Arco della Pace dove dal palco si terranno gli interventi.