Irregolari, coltelli e tirapugni intorno alla stazione dei bus di Lampugnano

Your browser does not support the video tag.

Nel corso dei controlli di Polizia che sono stati effettuati stamani all’autostazione milanese di Lampugnano e nel quartiere di Bonola, nella periferia Ovest del capoluogo lombardo, sono stati accompagnati all’Ufficio immigrazione 12 stranieri irregolari. “Gli agenti del Commissariato Bonola, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano e del Reparto Mobile sono stati impegnati nel controllo di persone – precisa una nota della Questura – in particolare in una struttura adiacente all’ex palazzetto dello sport ‘PalaSharp’ e in un ex deposito in via Novara”. Inoltre, durante i controlli, all’interno di un locale in disuso sono stati trovati e sequestrati tre coltelli da cucina, un tirapugni e 30 scatole di scarpe contraffatte.