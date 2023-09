Travolto e ucciso in viale Jenner, a Vighignolo i funerali di Vassil Facchetti

Oggi alle 15, nella chiesa parrocchiale di Vighignolo (Milano), saranno celebrati i funerali di Vassil Facchetti, il giovane travolto e ucciso da un’auto poi fuggita, alle 4 della scorsa domenica. Vassil era uscito da poco da un locale notturno e stava attraversando la strada in viale Jenner. L’auto che l’ha falciata, una Mercedes, è subito fuggita. L’uomo al volante, Mohamed El Sharkawy, 29 anni, si è poi costituito ai Carabinieri, dicendosi pentito per non essersi fermato a prestare i soccorsi. https://www.radiolombardia.it/2023/09/18/giovane-investito-e-ucciso-si-costituisce-il-pirata-della-strada/

I soccorsi purtroppo sono stati inutili. Il 28 enne è stato portato in codice rosso al Niguarda dove, poche ore dopo il suo arrivo, è deceduto. Vassil Facchetti era nato in Bulgaria e viveva a Vighignolo con la famiglia adottiva. La morte del ragazzo ha gettato nello sconforto la comunità del centro della Città Metropolitana milanese dove il padre è molto conosciuto perché dirigente di una squadra sportiva di un oratorio.