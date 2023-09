“Cambiamo il calendario scolastico”, la petizione su change.org

La scuola è ricominciata, come sempre dopo 3 mesi di vacanze per studenti e studentesse. Per molte famiglie è stata ancora un’estate piena, in cui si è destreggiati tra campus estivi, baby sitter, nonni, congedi non retribuiti. Un peso economico per le famiglie. E un problema per i bambini e le bambine : una pausa estiva così lunga crea una perdita di competenze, soprattutto nei più fragili, e diventa un enorme moltiplicatore di disuguaglianze, perché ci sono tanti piccoli che non possono andare in vacanza e che passano l’estate in casa, davanti alla tv.

Per questo la onlus We World con il blog MammadiMerda porta avanti una campagna per un nuovo tempo scuola, a partire dal cambio del calendario scolastico.

Quest’anno We World e Mammadimerda hanno lanciato una petizione su change.org, perché finalmente la scuola diventi una priorità e il suo cambiamento un percorso concreto.

Alle istituzioni si chiede l’apertura delle scuole anche nei mesi di giugno e luglio con attività extrascolastiche e una rimodulazione delle pausa durante l’anno, oltre all’introduzione obbligatoria del tempo pieno in tutte le scuole dai 3 ai 14 anni

Ascolta le interviste a Francesca Fiore di MammadiMerda e Martina Albini di We World Onlus