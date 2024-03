Inaugurato a Rho il “Texthile Hub”, impianto di riciclo tessile

Nasce a Rho il TEXTILE HUB della cooperativa Vesti Solidale (coop del Consorzio Farsi Prossimo), il più grande impianto di riciclo tessile del Nord Italia. Con un investimento di 8 milioni di euro e una superficie di 12.000 metri quadrati, di cui 5mila coperti, avrà una capacità di trattamento fino a 20mila tonnellate di rifiuti tessili all’anno. Una scelta di economia sostenibile che riduce l’impatto ambientale e genera, allo stesso tempo, valore economico e sociale sviluppando opportunità di lavoro sul territorio. Un impianto a basso impatto ambientale grazie anche all’utilizzo di pannelli fotovoltaici.

Vesti Solidale si occupa di recupero di abiti di seconda mano e riciclo dei materiali tessili. In questo contesto, il TEXTILE HUB rafforza la presenza della cooperazione tra i principali attori del settore creando la prima filiera interamente cooperativa del comparto.

L’hub gestirà la fase finale del ciclo di vita di indumenti usati e prodotti tessili: abiti, scarpe, borse conferiti nei cassonetti o provenienti da aziende d’abbigliamento, tra cui anche marchi d’alta moda, come capi resi, invenduti o difettosi. E rifiuti ‘pre-consumer’, ossia filati, tessuti da scarti di lavorazione (cascami). Infine, il riciclo. In questo caso i tessili vengono selezionati per fibra, qualità e colore ed eliminate le parti non riciclabili: bottoni, cerniere, elementi in plastica o qualsiasi altro elemento che possa compromettere la successiva fase di riciclo.

Il nuovo polo tessile di Rho sarà il centro nevralgico dell’attività di raccolta dei cassonetti gialli riconoscibili dai marchi di Caritas e Rete RIUSE (Raccolta Indumenti Usati Solidale e Etica) nei territori delle Diocesi di Milano, Brescia e Bergamo, tramite 9 cooperative sociali.

Vesti Solidale, attraverso la raccolta e il riciclo di indumenti usati, non solo agisce in favore dell’ambiente ma svolge anche un ruolo sociale fondamentale, creando opportunità di lavoro. É una cooperativa sociale di tipo B d’inserimento lavorativo, con 145 dipendenti, di cui 17 assunti solo nell’ultimo anno, 11 con svantaggio. Il totale dei dipendenti fragili è del 74,5%.

Ascolta l’intervista a Matteo Lovatti, presidente di Vesti Solidale