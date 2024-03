Fa’ la cosa giusta!, torna la fiera del consumo critico e stili di vita sostenibili

“Fa’ la cosa giusta!” , la fiera del consumo critico e degli stili di via sostenibili, è in programma da venerdì 22 a domenica 24 marzo a Milano, alla Fiera Allianz MiCo . La manifestazione festeggia 20 anni: il filo rosso di questa edizione – organizzata dalla casa editrice Terre di mezzo – è “Rendere visibile l’essenziale”, che si ispira alla famosa frase del Piccolo Principe di Saint-Exupéry. La fiera occupa due padiglioni per un totale di 32mila quadri con ll



Ricco e articolato il programma culturale di incontri, laboratori, mostre fotografiche, degustazioni e spettacoli, che accompagna i tre giorni di fiera. Oltre 350 appuntamenti da scegliere in base ai propri gusti e interessi.

Apre gli incontri di questa edizione l’appuntamento di venerdì 22 marzo (ore 11) con Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, oltre che inviato speciale del Papa per la pace in Ucraina. Con lui si parlerà del perdono come possibile strumento per costruire la storia. “Pace e partecipazione” è una delle 8 sezioni di Fa’ la cosa giusta che accompagnano la fiera fin dal suo esordio.

Ascolta le interviste a Miriam Giovanzana, direttrice di Terre di Mezzo e organizzatrice dell’evento e Piero Magri , responsabile relazioni esterne di Terre di mezzo e referente di SFIDE che accoglie tutti gli incontri dedicati al mondo della scuola all’interno di Fa La cosa Giusta!