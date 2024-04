Gli rompono il naso per rubargli l’IPhone

Gli hanno rotto il naso per rubargli l’IPhone 15. Vittima un ragazzo di 20 anni preso a calci e pugni alle 5 di stamani in piazza XXV aprile, zona della movida di Milano. Il ragazzo era in compagnia di quattro amici in attesa di un taxi quando – hanno raccontato gli amici agli agenti della questura – il gruppo li ha circondati e ha preso di mira soprattutto il ventenne. I giovani hanno anche visto dei cocci di bottiglia in mano a uno degli aggressori i quali dopo il raid sono fuggiti. I ragazzi non sono riusciti a dire se fossero italiani o meno. Il ragazzo rapinato è stato curato dagli operatori del 118 sul posto ma non ha voluto andare in ospedale.