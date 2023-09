Scoppia la caldaia in una scuola, bambini e insegnanti evacuati

Alle 9.30 di stamane i vigili del fuoco sono intervenuti all’interno di una scuola primaria in via degli Anemoni 8 per lo scoppio di una delle tre caldaie presenti nell’istituto scolastico. Immediato l’arrivo sul posto con il personale del distaccamento di via Sardegna che ha subito provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza i locali. Evacuati nella circostanza a scopo precauzionale i 240 bambini presenti in quel momento insieme ai docenti e al personale scolastico ( in tutto 25 ). I bambini non hanno fatto più rientro in classe per via degli ulteriori controlli ancora in atto. Nessuna persona risulta ferita o coinvolta a seguito dello scoppio.