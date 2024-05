Frana sulla provinciale nel Lecchese, ferita un’automobilista

Una frana di massi e detriti ha investito oggi il tracciato della strada provinciale 72 e un’auto, causando il ferimento di una donna, a Perledo, centro della provincia di Lecco, sul ramo orientale del Lago di Como, a confine con Varenna (Lecco). L’automobilista, una donna di 36 anni, a causa di un trauma a una spalla, è stata ricoverata ma le sue condizioni vengono definite sotto controllo. La strada è stata chiusa al traffico e lo rimarrà almeno fino a domani, in attesa delle verifiche sullo stato della parete rocciosa dalla quale si è staccato il materiale. I collegamenti sono comunque garantiti dalla superstrada 36, pur con notevoli disagi per i centri rivieraschi. Alcuni massi sono stati trattenuti dalle reti di protezione installate nella zona, altri hanno colpito la vettura in transito. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, i carabinieri e volontari del Soccorso. Non lontano dal punto in cui oggi è avvenuta la frana, nei giorni scorsi si era verificata una scarica analoga. Le piogge insistenti di questi giorni sembrano essere la causa scatenante del fenomeno.