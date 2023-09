Donna denuncia aggressione in uno stabile dismesso a Milano

Una donna di 36 anni, tossicodipendente, è stata soccorsa la scorsa notte, a Milano: ha denunciato di essere stata aggredita da un amico a scopo sessuale, all’interno di un’area dismessa da loro occupata in via Quintiliano. La donna, sudamericana, ha chiamato poco dopo le 2 i carabinieri. E’ stata poi trasportata che dal 11 in codice verde alla clinica Mangiagalli, specializzata in questo genere di accertamenti. Secondo le prime informazioni non presentava evidenti ferite. L’uomo, nordafricano, è stato identificato dai militari in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria.