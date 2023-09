Ciclista investita a Milano, è grave

Una ciclista di 55 anni è stata investita da un’auto a Milano, in via Ascanio Sforza, all’altezza del civico 73. L’incidente, l’ennesimo che coinvolge una ciclista, è avvenuto ieri pomeriggio. Secondo i primi accertamenti svolti dalla polizia locale, la donna procedeva nella stessa direzione della Toyota che l’ha travolta da dietro. Soccorsa da un’ambulanza e un’automedica, la ciclista è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco, il cui intervento non è stato però necessario. Sulla dinamica dell’incidente è al lavoro la polizia locale.

Ancora una volta, una ciclista rimasta gravemente ferita sulle strade di Milano, dove nel corso dell’anno si sono registrati cinque incidenti mortali che hanno visto coinvolti ciclisti e mezzi pesanti. Dopo i numerosi incidenti mortali, un provvedimento della giunta ha stabilito che dal primo ottobre a Milano sarà impedita la circolazione dei mezzi pesanti senza i sensori per la rilevazione dell’angolo cieco nello specchietto.