Maxi paella in piazza a Corsico

A Corsico, nel Milanese, una maxi paella in piazza per 400 persone. Appuntamento dalle 11.30 di domenica 10 settembre presso la Fontana dell’Incontro di Via Cavour per la settima edizione della PAELLA IN PIAZZA, organizzata dal ristorante Sabor Catalán in occasione della Festa di Corsico. Dopo due edizioni fuori sede, a distanza di sei anni torna ad essere Corsico la città che ospita l’iniziativa, molto apprezzata e partecipata fin dalla sua prima edizione nel 2013. Ai fornelli della maxi paella per 400 persone ci saranno come di consueto i cuochi spagnoli di GOTADEGUST – specializzati in gastronomia popolare – insieme agli chef del ristorante. Lo show cooking precederà il momento del pranzo, per il quale è prevista una zona con tavoli e panche. Il menù include un piatto di paella mista, un calice di sangria e la crema catalana per un conviviale momento cittadino dai sapori spagnoli.