Fugge all’alt e getta la cocaina, arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato a Milano un uomo di 44 anni con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti della volante del commissariato Sempione, durante il normale servizio di controllo del territorio, passando in via Mantegna hanno notato un uomo a bordo di uno scooter fermo all’esterno di un bar, che alla vista degli agenti ha cercato di allontanarsi. All’altezza di via Lomazzo, dopo un breve inseguimento durante il quale l’uomo si è disfatto di un involucro, gli agenti hanno fermato il 44enne e recuperato l’involucro contenente 10 dosi di cocaina; l’uomo invece è stato trovato in possesso di un’altra dose di cocaina, un bilancino di precisione e la somma di 90 euro. A casa del 44enne, i poliziotti di viale Certosa hanno trovato e sequestrato un chilo di sostanza da taglio, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, un’agenda utilizzata per la vendita e una pistola scacciacani priva di tappo rosso con relativo munizionamento. Al termine degli accertamenti, il 44enne è stato anche sanzionato in quanto trovato alla guida dello scooter privo della patente di guida, mentre il mezzo è risultato essere sottoposto a fermo amministrativo e privo di copertura assicurativa.