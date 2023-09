Padre uccide il figlio nella bergamasca

Omicidio nella bergamasca. Un padre ha ucciso il figlio, al culmine di una lite. L’ uomo, Paolo Corna, 77 anni, ha ucciso il figlio Gianbattista, 54 anni, ieri sera. E’ successo a Bottanuco, nella bergamasca. L’uomo sera è stato portato alla caserma dei carabinieri di Treviglio (Bergamo) per essere sentito dal sostituto procuratore Letizia Aloisio. Il 77enne non ha opposto resistenza all’arresto, dopo aver avvisato lui stesso il 112 spiegando di aver accoltellato il figlio, nella sua abitazione. In casa era presente anche la madre della vittima e moglie dell’arrestato. All’origine del delitto una lite per questioni di droga, essendo il figlio tossicodipendente. Già nel primo pomeriggio di ieri erano intervenuti i carabinieri per una prima lite, poi sedata.