A breve le analisi del cellulare di Leonardo Apache La Russa

Riprenderanno giovedì 31 agosto gli accertamenti irripetibili sul cellulare di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, indagato per violenza sessuale assieme ad un amico. Secondo la denuncia della ragazza, ex compagna di liceo di Leonardo, la violenza sarebbe avvenuta la notte tra il 18 e 19 maggio scorso, dopo una serata in un esclusivo club di Milano. Dopo la copia dei dati effettuata il 31 luglio, giovedì verranno stabilite, in accordo tra le parti, le parole chiave da usare per procedere nelle ricerche tra chat, foto e video utili alle indagini che saranno poi analizzati. L’obiettivo è trovare riferimenti espliciti alla notte in cui si sarebbe consumata la violenza, così da avere nuovi dettagli e potenziali prove sull’accaduto. Il figlio minore del senatore La Russa ha sempre respinto le accuse.