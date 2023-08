Monza, ecco il piano mobilità per il Gran Premio

È pronto il piano della mobilità per la 94° edizione del Gran Premio di Formula 1 in programma domenica prossima 3 settembre. Il documento, predisposto da Monza Mobilità in collaborazione con il Comune, prepara la città alla gestione del grande afflusso di pubblico previsto per la tre giorni. Il piano è stato condiviso con la Prefettura, la Questura, con le forze dell’ordine e con tutti i soggetti coinvolti nella macchina organizzativa del grande evento; il documento è stato approvato anche dai Comuni di Vedano, Biassono, Villasanta.

“La nostra città è pronta ad accogliere gli appassionati del mondo dei motori – spiega il Sindaco di Monza Paolo Pilotto – e il piano della mobilità è pensato per consentire l’accesso in sicurezza all’area e limitare la congestione della viabilità. E’ ancora attiva la possibilità di prenotare parcheggi e navette sui canali messi a disposizione da Monza Mobilità”.

Sono circa 10.000 i parcheggi disponibili per chi raggiunge Monza in auto. 300 i posti nel parcheggio ‘platino’ istituito in Via Grandi a Vedano, 1600 nel ‘verde’ di via Parco e Madonna delle Nevi a Biassono, che prevede anche 60 posti per i camper; 1000 posti nel parcheggio ‘gold’ interno al Parco; 1900 in quello ‘viola’, coperto, suddiviso tra il parcheggio “CAM” in via Martiri delle Foibe e il Centro Rondò dei Pini; circa 1300 in quello ‘marrone’ a Biassono e Vedano cui si aggiungono 100 posti per bus; 2000 in quello ‘blu’ in Viale Stucchi che comprende, quest’anno, anche il parcheggio dell’ex-fiera di Monza, oltre 600 nel parcheggio ‘arancione’ suddiviso tra l’area scoperta dell’Ospedale e il parcheggio coperto dell’Iper Maestoso (che ospita anche le moto), 500 (+ 20 bus) nel parcheggio ‘rosso’ a Villasanta, nell’area della stazione e presso lo stabilimento Rovagnati.

Saranno 3 le linee di navette in circolazione che, nelle tre giornate, effettuano un servizio continuo tra le 7.30 e le 21.00: linea NERA per collegare la stazione di Monza FS al Parco (capolinea in viale Mirabello, vicino al gate G dell’autodromo), la linea BLU che dal parcheggio BLU in zona Stadio porta il pubblico al parco (capolinea in viale Mirabello, vicino al gate G dell’autodromo), la linea VIOLA che dai parcheggi VIOLA (centro commerciale Rondò dei Pini e Synlab) porta il pubblico a Vedano al Lambro in via Cesare Battisti/via IV Novembre (vicino al Gate A dell’autodromo).

I biglietti delle navette, che costano 5€, sono acquistabili online sul sito di Monza Mobilità (www.monzamobilita.it), attraverso l’applicazione MoveToGp oppure in loco presso i capolinea. La navetta NERA è inoltre acquistabile come biglietto integrato (treno+navetta nera) sui canali di Trenord al costo di 10€.

È inoltre possibile raggiungere l’autodromo in bicicletta e lasciare la bici in uno dei due parcheggi allestiti a Porta Monza e al Parcheggio Prato di Biassono in via Parco, angolo via Madonna delle Nevi.

Monza Mobilità ha attivato un portale e una app, “Move to GP”, per consentire agli spettatori di arrivare a Monza senza cercare parcheggio e senza fare la coda per il biglietto della navetta, garantendo il massimo confort e la migliore esperienza di viaggio.

Anche quest’anno Trenord propone corse straordinarie e biglietti speciali. Domenica 3, giorno della gara, 21 corse straordinarie collegheranno Milano Porta Garibaldi e Biassono-Lesmo Parco, la fermata più vicina all’Autodromo. Per viaggiare sui treni straordinari è necessario pre-acquistare su trenord.it o sull’App il biglietto, a soli 5 euro andata/ritorno. Gli orari delle 12 corse verso l’Autodromo e delle 9 corse per il rientro a Milano sono disponibili sul sito di Trenord. I biglietti speciali da tutta la Lombardia e da Milano. Per chi parte da Milano, è disponibile il biglietto unico “Monza Autodromo treno+bus”, che a 10 euro andata/ritorno comprende il viaggio in treno da qualsiasi stazione milanese a Monza e, da lì, il percorso sul bus navetta “Linea Nera” fino al Gate G dell’Autodromo. Da tutta la Lombardia si potrà raggiungere in treno l’Autodromo con il biglietto speciale “Day Pass GP Monza 2023”, che a 13 euro comprende il viaggio andata/ritorno da qualsiasi stazione in regione fino a Monza FS o Biassono-Lesmo Parco.

n ausilio al Comando di Polizia Locale, che ha organizzato un centinaio di servizi quotidiani per ciascuna delle tre giornate, arriveranno rinforzi da 14 Comuni per un totale di 59 operatori esterni. Anche le Guardie Ecologiche Volontarie saranno impegnate nella tre giorni e la Protezione Civile dislocherà i propri operatori in base a quanto previsto nel Piano comunale di Emergenza