Ville aperte in Brianza, le novità d’autunno

Anticipata da una versione primaverile che ha richiamato 22mila presenze in due weekend, l’edizione d’autunno di Ville Aperte in Brianza comincia a svelare le novità di una manifestazione che consentirà l’accesso a quasi 200 gioielli architettonici disseminati su 85 comuni delle 5 province aderenti di Monza Brianza, Como, Lecco, Milano e Varese. Tra il 16 settembre e il 1° ottobre 2023 la rassegna amplierà la panoramica su musei, edifici religiosi, vie d’acqua, autentiche opere d’arte industriali, piccoli borghi e tanti altri siti culturali ricchi di bellezze nascoste, che faranno da ricca cornice alle dimore di delizia. Ad arricchire il programma, una serie di sfumature che contribuiscono a definire l’attualità e la necessità di un evento eccezionale.

Spettacoli a tema “Tra Dimore e Delizie” – call for artists

Le ville di delizia e le dimore storiche della Brianza ospiteranno spettacoli e attività dedicate alla valorizzazione e alla fruizione dei luoghi simbolo della cultura gentilizia della Brianza, ponendo l’accento sulla loro arte, sui personaggi, sul paesaggio e sulla storia. L’iniziativa si configura come un contributo per sostenere i progetti di 3 artisti/associazioni culturali, selezionati all’interno di una Call for Artists, per un totale di 6 spettacoli: 3 rivolti a un pubblico adulto e 3 rivolti ad un pubblico di bambini e famiglie.

Ville Accessibili – progetto “Senso Comune”

In collaborazione con l’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio Brianza”, la Provincia MB promuoverà il progetto “Senso Comune”, che prevede la realizzazione di visite guidate e attività all’interno delle dimore di delizia del territorio per coinvolgere gli utenti e rendere accessibile e fruibile a tutti il patrimonio culturale. Nell’ambito di tale iniziativa, che include anche concerti, danze e laboratori con bambini, a fare da guide per un giorno o a vestire i panni dei nobili che hanno abitato le ville di delizia saranno ragazzi con varie forme di disabilità.

Cultura come esempio di recupero sociale – progetto dEntrofUoriars

L’associazione dEntrofUoriars da alcuni anni collabora con la Provincia di Monza e Brianza per promuovere all’interno dei luoghi della cultura progetti che vedono il coinvolgimento dei detenuti in carcere. Per questa edizione autunnale, sarà organizzata un’iniziativa in una delle dimore di delizia della Brianza che si avvarrà del contributo dei detenuti di 4 istituti carcerari milanesi. Maggiori dettagli saranno disponibili dopo la pausa estiva.

Itinerari Speciali

Visto il successo ottenuto in occasione del Ventennale, la Provincia MB – in collaborazione con guide turistiche abilitate del territorio – proporrà alcuni itinerari di prossimità a piedi che porteranno i visitatori alla scoperta delle dimore storiche, dei giardini e dei paesaggi che le circondano, grazie a percorsi realizzati ad hoc per questa edizione.

Festival del Parco di Monza

L’edizione autunno di Ville Aperte vedrà un’importante collaborazione con il Comitato del Festival del Parco di Monza che si svolgerà proprio in concomitanza del primo fine settimana della manifestazione. Quest’anno è inoltre prevista un’intera giornata d’incontro tra le due iniziative, con visite, spettacoli ed eventi che si terranno all’interno delle cornici storiche di Villa Mirabello e Villa Mirabellino nel Parco di Monza: una novità per entrambe le rassegne.