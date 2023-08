Trovate senza vita le due amiche disperse in Val Malenco

Sono state ritrovate stamattina senza vita le due donne cadute ieri in un torrente in Alta Val Malenco, nei pressi del ghiacciaio di Fellarìa; le vittime sono Rosy Corallo, 60 anni e Veronica Malini, 54 anni, residenti in provincia di Lecco. Subito dopo sono state avviate le le operazioni di recupero.

I soccorritori hanno infatti individuato e recuperato nell’acqua gelida anche il corpo dell’altra donna lecchese dispersa da ieri a mezzogiorno. Era a poca distanza dal cadavere dell’amica. Sono intervenuti i sub dei Vigili del fuoco, militari del Sagf della Guardia di finanza di Sondrio e Soccorso alpino della VII Delegazione.