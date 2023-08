Tenta di entrare a Sky, respinto, accusa un malore e muore

Verrà effettuata nei prossimi giorni l’autopsia sul corpo dell’uomo che l’altra notte ha cercato di entrare nella sede di Sky a Rogoredo, zona sud di Milano. Fermato dalle guardie, si è sentito male ed è poi stato portato in ambulanza al San Raffaele dove i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Da una prima ricostruzione l’uomo, un 34enne palermitano, residente in provincia di Varese e con precedenti, ha cercato più volte di avvicinarsi alla sede della TV satellitare. Allontanato ogni volta, l’uomo si è tolto la maglietta e ha cercato di scavalcare la recinzione. A quel punto i due vigilantes, che avevano già chiamato le forze dell’ordine, lo hanno bloccato a terra ma l’uomo ha accusato un malore e le due guardie hanno chiamato i soccorsi oltre a cercare di rianimarlo usando il defibrillatore. Intanto è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo e la polizia ha già acquisito i filmati delle videocamere di sorveglianza che hanno registrato tutta la scena.