Moto contromano sulla 38, auto la evita per un soffio

Ancora un volta si è sfiorata la tragedia sulla statale 38 dello Stelvio. E’ successo all’altezza di Cosio (Sondrio) venerdì mattina all’alba a una coppia di giovani che si era messa in viaggio per andare al mare. “All’ingresso della statale a doppia corsia – racconta il ragazzo alla Provincia di Sondrio – io e la mia ragazza abbiamo notato una luce sulla corsia sbagliata. Avevamo appena passato l’autovelox e la semicurva. Ho capito subito che si trattava di una moto che stava procedendo contromano. Era sulla corsia di sorpasso per chi scende verso Lecco – prosegue – e la moto stava tutta da una parte, sulla linea, quasi fuoristrada. Però andava velocissima”. L’automobilista ha subito chiamato il 112, che lo ha messo in contatto con la Polizia stradale, poi ha proseguito il viaggio. E’ già accaduto altre volte che veicoli si immettessero contromano in quel tratto di strada o all’altezza di Colico, quando la 38 diventa 36 per chi viaggia in direzione Lecco-Milano. La segnaletica è chiara e, nei mesi scorsi, si sono anche tenute riunioni tra i vari enti responsabili per mettere a punto ulteriori miglioramenti. Ma qualcuno ogni tanto si confonde, magari alterato da alcol o sostanze. Nella stessa tratta si sono anche verificati incidenti mortali per sorpassi azzardati e alta velocità e c’è chi, come l’Aci di Sondrio, interpellato dalla stampa locale, ha dato la colpa alla strada invece che a chi la percorre ignorando segnaletica e limiti di velocità.