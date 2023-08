Volo salva vita da Cagliari a Linate per una neonata di 2 giorni

L’Aeronautica Militare ha effettuato un volo d’urgenza per portare una neonata di soli due giorni da Cagliari a Milano-Linate. La piccola era in imminente pericolo di vita e necessitava di essere trasferita d’urgenza al Policlinico San Donato Milanese (MI). Il volo è stato attivato su richiesta della Prefettura di Cagliari e subito dopo l’aviazione militare ha attivato il 31esimo stormo, uno dei reparti che svolge servizio per questo genere di emergenze. Partito da Ciampino, a Cagliari Elmas i militari hanno imbarcato la piccola paziente con i genitori ed atterrati a Linate sono stati portati in ambulanza in ospedale.