È morto il ragazzo recuperato ieri nel lago di Como

È morto nella notte all’ospedale San Gerardo di Monza il giovane di 21 anni ripescato nel primo pomeriggio di ieri dai vigili del fuoco nelle acque del lago a Como. Il ragazzo, di origine egiziana e residente a Milano, aveva riportato gravi danni neurologici dopo essere rimasto sott’acqua per una ventina di minuti, prima che i soccorritori lo ripescassero a una profondità di circa otto metri. Il ragazzo era arrivato a Como con un gruppo di amici e si era gettato in acqua di fronte al Tempio Voltiano, senza più riemergere. Recuperato dai vigili del fuoco era stato rianimato e poi trasferito in elicottero a Monza.