La Polizia ha arrestato ieri in flagranza un cittadino marocchino, di 36 anni, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Intorno alle 14, gli agenti della squadra investigativa del Commissariato Monforte Vittoria, a seguito di un’attività finalizzata al contrasto dello spaccio di droga, hanno notato, in viale Corsica angolo via Longhi, uno scambio di sostanza stupefacente tra due persone. I poliziotti hanno fermato il 36enne, venditore, che ha consegnato 8 grammi di cocaina. Con l’aiuto di un’unità cinofila gli agenti hanno rinvenuto all’interno dell’auto, dietro il display dentro il cruscotto anteriore, due borselli contenenti circa 400 grammi di cocaina, una borraccia con all’interno altre 87 dosi di cocaina confezionate in sacchetti di cellophane per un peso di 100 grammi circa, un coltello, uno spray urticante e un disturbatore di frequenza