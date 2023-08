Un 32enne dell’est, sembra macedone, è stato arrestato questa mattina dai Carabinieri di Sondrio per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. Stamattina verso le 6.30 una pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Sondrio, mentre transitava lungo la SS38 nel comune di Colorina, ha incrociato un’auto ferma che creava ostacolo alla circolazione. I militari si fermati e hanno chiesto al giovane che stava vicino all’auto, scalzo, se avesse bisogno di aiuto. Per tutta risposta l’uomo ha iniziato ad urlare e a scagliarsi contro la vettura di servizio, rompendo i dispositivi di segnalazione d’emergenza e procurando diversi danni alla carrozzeria. Non contento Dopo l’aggressione ha scavalcato il guard rail e ha preso pietre dai binari della ferrovia per scagliarle verso i Carabinieri. I militari sono poi riusciti a bloccarlo, arrestato è stato condotto in carcere a Sondrio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Intanto la scena è stata immortalata da alcuni automobilisti di passaggio. Sulla vicenda è intervenuto il deputatio di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato: ” La Lombardia è la regione che accoglie più migranti in assoluto (13%- dati ministero interni), risiedono 1.190.899 (dati istat) e alcuni di loro delinquono! Non se ne può più! Un solo Cpr in via Corelli non basta più, ce ne vuole un altro”!