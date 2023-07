“Shoukran: la cucina marocchina moderna”, dal tajine al cous cous

Tajines, couscous, pastillas, kemias, méchouis e baghrirs sono solo alcuni dei piatti che da secoli le madri marocchine preparano nelle loro case. Lo chef Abdel Alaoui, dopo anni di esperienza in Francia, decide di far ritorno nella sua terra natale, il Marocco, per approfondire la profonda passione per la cucina di casa sua. Durante l’infanzia, trascorsa in compagnia di cinque fratelli e sorelle, ha fatto tesoro di tutti gli insegnamenti culinari che sua madre quotidianamente gli ha impartito, ed è proprio a lei che oggi rivolge il suo più sentito grazie. “Shoukran: la cucina marocchina moderna” è il libro di Abdel Alaoui pubblicato da Guido Tommasi Editore. “In arabo Shoukran significa ‘Grazie’. Una parola che riassume bene la cucina marocchina e la mia infanzia a Oujda” afferma Abdel Alaoui.

Attraverso le pagine del libro, Alaoui offre una nuova versione di molti classici della cucina marocchina, al fine di riscoprirne i sapori spesso ancestrali e di arricchire queste iconiche ricette di una freschezza tutta nuova. Reinventa così alcuni aspetti della cucina tradizionale, cambiando prospettiva di osservazione e avvalendosi delle sue esperienze pregresse, dei suoi viaggi in giro per il mondo.

Il risultato sono ottanta ricette autentiche, moderne e semplici allo stesso tempo, a metà strada tra tradizione e innovazione, da cucinare ogni giorno per se stessi, per due o per una ricca tavolata.

Ascolta l’intervista alla curatrice del libro in italiano Giusy Marzano