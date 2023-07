Picchia l’anziano padre costretto a letto, 44enne arrestato

In preda alla droga e all’alcool, ha aggredito l’anziano padre costretto a letto, schiaffeggiandolo. A dare l’allarme è stato un operaio che stava lavorando nell’appartamento vicino e ha sentito le urla. La polizia è così intervenuta nell’abitazione, a Monza nel quartiere Cederna. E hanno trovato l’aggressore, un uomo di 44 anni, in stato di alterazione, che girava per le stanze. In camera, a letto, c’era il padre di 78 anni, molto debilitato e con un catetere. Il figlio, subito bloccato, è risultato noto alle forze dell’ordine, con problemi di tossicodipendenza e legati all’alcool. Nonostante la presenza degli agenti, continuava a cercare di raggiungere il padre con fare minaccioso e aggressivo.

L’anziano ha riferito ai poliziotti che il figlio continuava a chiedergli denaro e che, poco prima all’ennesimo rifiuto di dargli 2 mila euro, si era alterato iniziando a distruggere i mobili e gli elettrodomestici presenti in casa, a spintonare e schiaffeggiare il padre colpendolo anche con la sacca delle urine ed impedendogli così di chiamare i soccorsi. Nella denuncia, l’anziano ha riferito tutta la lunga serie di violenze e vessazioni subita da parte del figlio, fino all’ultima aggressione avvenuta poco prima.

Dopo aver chiesto l’intervento immediato di personale medico per verificare le condizioni di salute del 78enne, gli agenti hanno portato il 44enne presso gli Uffici della Questura per ulteriori accertamenti. L’uomo, con precedenti, a vario titolo, per reati contro la persona, lesioni, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, è stato trovato in possesso di una dose di ketamina, come confermato dall’esame preliminare narcotest, nascosta sotto la biancheria intima, ed a più riprese davanti agli agenti ha tentato di autolesionarsi mordendosi la lingua e tentando di dare testate contro le pareti della camera di sicurezza.

I poliziotti hanno attivato la procedura del “Codice Rosso”, e arrestato il 44enne, che è stato portato in carcere a Monza.

Lo scorso lunedì è stato destinatario di provvedimento di Divieto di accesso alle aree urbane , disposto dal Questore di Monza Marco Odorisio, con il divieto, per un periodo di due anni, di accedere nei pubblici esercizi in via Papini e via Bertacchi, a seguito di fatti violenti avvenuti in prossimità di un bar della zona.

L’uomo infatti, mercoledì 5 luglio è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e lesioni personali, oltre ad essere sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta. In quell’occasione, l’intervento della Polizia era stato richiesto da una persona che era stata aggredita proprio dal 44enne, prima verbalmente e poi fisicamente. Infine, nuovamente sabato 8 luglio, è stato denunciato per resistenza Pubblico Ufficiale, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale e, ancora, sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.