45 milioni di euro di valore economico distribuito sul territorio nel 2022, oltre il 40% in più rispetto all’anno precedente, e 15 milioni di euro investiti in infrastrutture e impianti per la transizione ecologica. Numeri in crescita per A2A, che ha presentato a Milazzo, nel Messinese, il secondo bilancio di sostenibilità della Sicilia.

