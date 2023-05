Cinque cuccioli abbandonati a Monza cercano casa

Grisam, Edwina, Flox, Jun e Pervinca sono dei cuccioli trovati abbandonati alla periferia di Monza. Sono arrivati una decina di giorni fa presso il canile di Monza gestito da Enpa. “Non sappiamo da dove provengano e che vita abbiano condotto prima di essere ritrovati, quello che sappiamo per certo è però che al momento del ritrovamento apparivano molto trascurati” spiegano gli operatori del canile.

I cuccioli infatti, di circa 3 mesi, si presentavano sporchissimi, pieni di pulci, zecche e parassiti intestinali anche se tutto sommato in buone condizioni di salute. Soccorsi dai volontari e visitati prontamente dai veterinari, ora stanno molto meglio e sono pronti per trovare casa.

“Come ricordiamo spesso crescere un cucciolo è un’esperienza straordinaria ma nello stesso tempo impegnativa, e prima di candidarsi per l’adozione di queste meraviglie bisogna esser certi di avere innanzi tutto il tempo e la pazienza per seguirli costantemente”.

Per informazioni o per candidarsi alla loro adozione si può scrivere una mail a: canile@enpamonza.it o chiamare in canile tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30 al numero 039.835623.