Giampiero Garofalo, in sella a Max Van Lentz Schrans, ha conquistato il Campionato Italiano Assoluto di salto ostacoli 2023, andato in scena sul campo del Circolo Ippico Le Siepi di Cervia. L’atleta dell’Aeronautica Militare ha preceduto Michol Del Signore su Irish Coffee e Francesco Turturello su Made In’t Ruytershof, ottenendo una vittoria di assoluto prestigio. A premiare gli atleti sul podio il presidente della Fise Marco Di Paola, più che soddisfatto della manifestazione. Presente a Cervia anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, che ha ricordato come il podio degli Assoluti assicuri il pass per Piazza di Siena.

