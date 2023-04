Truffa del finto incidente, due arresti

I Carabinieri di Cuggiono, in provincia di Milano, hanno arrestato per truffa ai danni di anziani due cittadini italiani di 22 e 34 anni con precedenti specifici per truffa. Una signora di 84 anni riceveva una telefonata con la quale una voce femminile le riferiva che il figlio era responsabile di un incidente stradale e che doveva consegnare 16mila euro per evitare che questi andasse in carcere. L’anziana raccoglieva circa 3.300 euro e alcuni gioielli consegnandoli successivamente a un uomo spacciatosi per un carabiniere in borghese. I militari, allertati dai familiari dell’84enne, hanno trovato due uomini poco distanti dall’abitazione della donna. Entrambi sono stati arrestati e la refurtiva recuperata.