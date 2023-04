Julia Ituma, i funerali martedì a Milano

Saranno celebrati martedì prossimo alle 11 nella parrocchia di San Filippo Neri di Milano i funerali di Julia Ituma, la pallavolista di 18 anni della Igor Gorgonzola di Novara precipitata dalla finestra dell’hotel di Istanbul dove si trovava con la squadra lo scorso 13 aprile. La salma è rientrata ieri in Italia con un volo atterrato a Malpensa. La chiesa scelta per la celebrazione è quella della parrocchia dove Julia è cresciuta sportivamente.”La scelta di celebrare i funerali qui – ha spiegato don Iva Bellini -, anche se non è qui che abita la famiglia, è stata fatta per gli anni trascorsi da Julia nel contesto della parrocchia in cui la polisportiva è inserita”.