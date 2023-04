Turismo: in Lombardia primi dati positivi sulla stagione bianca

Primi dati positivi per la stagione turistica invernale in Lombardia, anche se si dovrà attendere qualche settimana per i numeri definitivi. Dai riscontri finora disponibili, il ‘sentiment’ medio di interesse per le montagne lombarde rilevato tra potenziali visitatori nel 2022 (contenuti online) è pari all’88,2%. Da gennaio a marzo 2023 si registra, inoltre, un 30% in più di offerte vendute, con un incremento tra gennaio e febbraio di quasi il 50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un iniziale bilancio positivo per la ‘stagione bianca’ in Valtellina e Valchiavenna è stato diffuso dall’Unione del commercio del turismo della provincia di Sondrio, che ha raccolto le ‘sensazioni’ degli operatori. Livigno si conferma la ‘regina’ delle stazioni sciistiche valtellinesi: da sola riesce a calamitare più del 50% dei turisti. Chiude la stagione in bellezza anche Bormio, dove a Pasquetta gli impianti di risalita hanno fatto registrare 2.500 ‘primi ingressi’. “I primi dati sono entusiasmanti – commenta l’assessore al Turismo della Regione Lombardia Barbara Mazzali -. È alta l’attenzione della Regione verso le nostre montagne, anche in vista dei Giochi Invernali Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, che richiedono opere di manutenzione e potenziamento”. Con le sue 112 valli, 27 comprensori sciistici e 476 piste, “il comparto dello sci in Lombardia è un incredibile volano di attrattività, sia dalle altre Regioni d’Italia sia dall’estero. E i numeri, in vista delle Olimpiadi – conclude Mazzali – sono destinati a crescere”.